Vaccinazioni in cantina: la Campania brucia le tappe e offre mille dosi di Pfizer ad agricoltori e viticoltori (Di domenica 16 maggio 2021) Oggi Open Day in due aziende di Benevento: 400 persone in fila già al mattino. Masiello, presidente di Coldiretti Campania: «Il nostro governatore vuole sempre arrivare primo. Abbiamo vaccinato anche nonna Carmela, 92 anni, felicissima» Leggi su lastampa (Di domenica 16 maggio 2021) Oggi Open Day in due aziende di Benevento: 400 persone in fila già al mattino. Masiello, presidente di Coldiretti: «Il nostro governatore vuole sempre arrivare primo. Abbiamo vaccinato anche nonna Carmela, 92 anni, felicissima»

Advertising

A__Bertinelli : RT @coldiretti: Vaccinazioni in cantina: la Campania brucia le tappe e offre mille dosi di Pfizer ad agricoltori e viticoltori https://t.co… - coldiretti : Vaccinazioni in cantina: la Campania brucia le tappe e offre mille dosi di Pfizer ad agricoltori e viticoltori… - luisamosello : Vaccinazioni in cantina: la Campania brucia le tappe e offre mille dosi di Pfizer ad agricoltori e viticoltori… - MioTaxiOra : Vaccinazioni in luoghi lavoro, al via domenica in cantina - CatelliRossella : Vaccinazioni in luoghi lavoro, al via domenica in cantina - Cibo & Salute - -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni cantina Vaccini Covid in azienda: chi può farli per primo. Come funziona, regole in Pdf ... dando il via stamattina alle prime vaccinazioni sui luoghi di lavoro in due aziende vitivinicole ... le operazioni si svolgono nella cooperativa Cantina di Solopaca, nel comune di Solopaca, e nella ...

La Guardiense e Cantina Solopaca prime al Sud a vaccinare soci e dipendenti ...dosi a dipendenti e agricoltori sono iniziate in due cantine del sud Italia le prime vaccinazioni ... Un segnale importante per il lavoro e l'economia che è partito dalla cooperativa Cantina di Solopaca ...

Vaccini in cantina, si riparte dal vino Ottopagine Campania, i vaccini per agricoltori e viticoltori arrivano prima: offerte mille dosi di Pfizer Oggi Open Day in due aziende di Benevento: 400 persone in fila già al mattino. Masiello, presidente di Coldiretti Campania: «Il nostro governatore vuole sempre arrivare primo. Abbiamo vaccinato anche ...

Riaperture, 100 mln al mese per vino 16/05/2021 12:14: Riaperture, 100 mln al mese per vino: 12.14 Riaperture, 100 mln al mese per vino Superare il coprifuoco e riaprire il servizio al tavolo e al bancone in bar, ris ...

... dando il via stamattina alle primesui luoghi di lavoro in due aziende vitivinicole ... le operazioni si svolgono nella cooperativadi Solopaca, nel comune di Solopaca, e nella ......dosi a dipendenti e agricoltori sono iniziate in due cantine del sud Italia le prime... Un segnale importante per il lavoro e l'economia che è partito dalla cooperativadi Solopaca ...Oggi Open Day in due aziende di Benevento: 400 persone in fila già al mattino. Masiello, presidente di Coldiretti Campania: «Il nostro governatore vuole sempre arrivare primo. Abbiamo vaccinato anche ...16/05/2021 12:14: Riaperture, 100 mln al mese per vino: 12.14 Riaperture, 100 mln al mese per vino Superare il coprifuoco e riaprire il servizio al tavolo e al bancone in bar, ris ...