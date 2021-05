Vaccinazioni anti Covid, Campania vicina a quota 2,5 milioni di dosi (Di domenica 16 maggio 2021) In Campania sono stati vaccinati con la prima dose 1.782.591 cittadini. Di questi 686.283 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.468.874. Sono i dati diffusi dall’Unità di crisi, aggiornati alle ore 12 di oggi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 16 maggio 2021) Insono stati vaccinati con la prima dose 1.782.591 cittadini. Di questi 686.283 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.468.874. Sono i dati diffusi dall’Unità di crisi, aggiornati alle ore 12 di oggi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

