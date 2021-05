Vaccinazione Covid in Italia | dati e obiettivi | parla il generale Figliuolo

(Di domenica 16 maggio 2021) Lacontro ilinpare ormai essere una macchina avviata. Lo si evince dai numeri che quotidianamente raccontano un livello di circa mezzo milioni di immunizzazioni quotidiane. E neanche la disponibilità di dosi pare essere destinata ad essere più un problema. Lo si evince da una lunga intervista che il commissario per l'Emergenza coronavirus, ilPaolo Francescoha rilasciato a Il Messaggero nell'edizione del 16 maggio 2021., giugno mese significativo Proprio la previsione sulle forniture rappresenta il motivo per il quale ilhato di «spallata definitiva». Chiamato a chiarire questa sua dichiarazione,hato ...

I dati emergono dal primo report nazionale sull'impatto dellaantia cura dell'Istituto superiore di Sanita' (Iss) e del Ministero della Salute, in base all'analisi congiunta dell'...Un comitato nazionale incaricato del monitoraggio degli effetti della nuovacontro ilha avviato un'indagine dopo che un 22enne di Jakarta è morto il giorno dopo aver ricevuto la ...Cresce la voglia di vacanze degli italiani . La campagna di vaccinazione avanza e i contagi Covid sono in calo dunque c'è voglia di ...I vaccini somministrati finora in Italia sono 26.682.630. Il 14,13% della popolazione, circa 8,3 milioni, ha ricevuto entrambe le dosi.