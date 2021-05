Usa, Fauci: 'Stiamo lavorando a un vaccino anti - Covid in pillole' (Di domenica 16 maggio 2021) Il vaccino anti - Covid in pillole potrebbe presto diventare realtà 'Ci Stiamo lavorando insieme a Pfizer', ha annunciato l'immunologo americano Anthony Fauci . 'Non credo si possa eliminare il Covid. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 16 maggio 2021) Ilinpotrebbe presto diventare realtà 'Ciinsieme a Pfizer', ha annunciato l'immunologo americano Anthony. 'Non credo si possa eliminare il. ...

