Usa | cuore italiano per la nuova “Onda” di Miami

Un nome italiano, come anche la mano imprenditoriale made in Italy che la sostiene, accompagnano la nascita di Onda, un lussuoso building di 41 appartamenti su 8 piani, piscina sul tetto, centro fitness all'avanguardia e spa esclusiva, che verrà costruito a Miami sulla splendida baia di Harbor Islands, con un porto turistico privato ed ampie vedute della baia di Biscayne e del parco naturale di Haulover. Ad occuparsi della costruzione, che partirà in autunno e sarà completata per il 2023, saranno due società americane specializzate nel real estate high-end ma con un cuore tutto italiano: la Morabito Properties dell'imprenditore romano Valerio Morabito e la Cmc Group di Ugo Colombo (un milanese che dopo gli studi in Svizzera si è trasferito in Florida nel 1983) che, tra le opere realizzate, annovera ...

