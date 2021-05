Usa, a 11 anni intervistò Obama alla Casa Bianca: Damon Weaver morto per cause naturali (Di domenica 16 maggio 2021) Damon Weaver aveva solo 11 anni quando entrò alla Casa Bianca ed intervistò niente meno che Barack Obama, il primo presidente afroamericano della storia. Era anche lui afroamericano e sui social divenne una piccola star. Lo scorso primo maggio è morto a 23 anni, come si apprende dal quotidiano della città della sua famiglia, il Palm Beach Post. È morto per cause naturali, spiega la sorella, e per ora non sono trapelati altri dettagli. La sua intervista a Obama risale al 13 agosto 2009 e dura circa dieci minuti, tuttora visibile su YouTube. “Quell’esperienza gli cambiò la vita”, racconta sempre la sorella, spiegando che Damon stava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021)aveva solo 11quando entròedniente meno che Barack, il primo presidente afroamericano della storia. Era anche lui afroamericano e sui social divenne una piccola star. Lo scorso primo maggio èa 23, come si apprende dal quotidiano della città della sua famiglia, il Palm Beach Post. Èper, spiega la sorella, e per ora non sono trapelati altri dettagli. La sua intervista arisale al 13 agosto 2009 e dura circa dieci minuti, tuttora visibile su YouTube. “Quell’esperienza gli cambiò la vita”, racconta sempre la sorella, spiegando chestava ...

