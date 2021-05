Uomo Gatto: chi è, età, Sarabanda, moglie, figli, lavoro (Di domenica 16 maggio 2021) L’Uomo Gatto è stato tra i personaggi televisivi più conosciuti del programma musicale Sarabanda, format di successo che ha sicuramente contribuito ad accrescerne la popolarità, con i suoi abbigliamenti particolari e la grande conoscenza in ambito musicale, che gli ha permesso di prendere parte a tantissime puntate del programma. Uomo Gatto, soprannome di Gabriele Sbattella, è nato il 7 novembre 1971 a Sant’Elpidio a Mare, provincia di Fermo da giovane lavora come animatore, diviene molto famoso proprio come Uomo Gatto in Sarabanda, soprannome nato dopo che Gabriele ha preso parte al musical Cats. Nei primi anni 2000 diventa uno dei personaggi “simbolo” del format dove è riuscito a partecipare per circa 80 puntate consecutive. Archiviata la parentesi ... Leggi su puglia24news (Di domenica 16 maggio 2021) L’è stato tra i personaggi televisivi più conosciuti del programma musicale, format di successo che ha sicuramente contribuito ad accrescerne la popolarità, con i suoi abbigliamenti particolari e la grande conoscenza in ambito musicale, che gli ha permesso di prendere parte a tantissime puntate del programma., soprannome di Gabriele Sbattella, è nato il 7 novembre 1971 a Sant’Elpidio a Mare, provincia di Fermo da giovane lavora come animatore, diviene molto famoso proprio comein, soprannome nato dopo che Gabriele ha preso parte al musical Cats. Nei primi anni 2000 diventa uno dei personaggi “simbolo” del format dove è riuscito a partecipare per circa 80 puntate consecutive. Archiviata la parentesi ...

