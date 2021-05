Una Vita anticipazioni spagnole, il dramma di Maite in carcere (Di domenica 16 maggio 2021) Le puntate spagnole di Una Vita mostrano che non sarà assolutamente facile separare Maite da Camino. Felicia però farà di tutto per impedire che la figlia resti accanto alla pittrice e dirà quest’ultima di girare alla larga dalla figlia una volta per tutte. Inoltre Maite verrà arrestata in seguito ad una denuncia nei suoi confronti e Felicia coglierà l’occasione per separare le due donne definitivamente. Vediamo tutti i dettagli di quello che accadrà nei prossimi mesi. Una Vita trame spagnole, Maite viene arrestata È uno scandalo per i tempi in cui è ambientata la telenovela spagnola a scoprire che due donne si amino. Non era tollerato e soprattutto se venivano scoperte potevano essere denunciate processate. La pittrice finisce così in carcere e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 16 maggio 2021) Le puntatedi Unamostrano che non sarà assolutamente facile separareda Camino. Felicia però farà di tutto per impedire che la figlia resti accanto alla pittrice e dirà quest’ultima di girare alla larga dalla figlia una volta per tutte. Inoltreverrà arrestata in seguito ad una denuncia nei suoi confronti e Felicia coglierà l’occasione per separare le due donne definitivamente. Vediamo tutti i dettagli di quello che accadrà nei prossimi mesi. Unatrameviene arrestata È uno scandalo per i tempi in cui è ambientata la telenovela spagnola a scoprire che due donne si amino. Non era tollerato e soprattutto se venivano scoperte potevano essere denunciate processate. La pittrice finisce così ine ...

