Una vita, anticipazioni dal 17 al 22 maggio: una notizia sconvolgente (Di domenica 16 maggio 2021) Un evento tragico sconvolgerà tutti gli abitanti di Acacias. Le anticipazioni Una vita inerenti le puntate in onda dal 17 al 22 maggio, rivelano che la notizia della morte di Ursula giungerà nel quartiere e tutti i vicini ne rimarranno sconvolti e sorpresi. La stessa Genoveva fingerà sgomento quando Mendez informerà lei e Felipe del ritrovamento del cadavere della Dicenta. Nel frattempo, Camino conoscerà Ildefonso, il suo pretendente e sembrerà andarci d'accordo. Intanto, Bellita inizierà a riprendersi piano piano ed infine, Santiago e Marcia annunceranno la loro partenza. Una vita, anticipazioni 17-22 maggio: Bellita inizia a riprendersi e si scusa con la sua famiglia Le anticipazioni Una vita inerenti le puntate in onda dal 17 ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 16 maggio 2021) Un evento tragico sconvolgerà tutti gli abitanti di Acacias. LeUnainerenti le puntate in onda dal 17 al 22, rivelano che ladella morte di Ursula giungerà nel quartiere e tutti i vicini ne rimarranno sconvolti e sorpresi. La stessa Genoveva fingerà sgomento quando Mendez informerà lei e Felipe del ritrovamento del cadavere della Dicenta. Nel frattempo, Camino conoscerà Ildefonso, il suo pretendente e sembrerà andarci d'accordo. Intanto, Bellita inizierà a riprendersi piano piano ed infine, Santiago e Marcia annunceranno la loro partenza. Una17-22: Bellita inizia a riprendersi e si scusa con la sua famiglia LeUnainerenti le puntate in onda dal 17 ...

