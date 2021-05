“Una grande vittoria per tutti”: il Pordenone ritira la citazione in giudizio contro l’ex atleta incinta (Di domenica 16 maggio 2021) Aveva fatto molto discutere la vicenda di Laura Lugli, pallavolista 41enne citata in giudizio dalla sua ex società, il Pordenone Volley, dopo che l’atleta aveva richiesto un’ingiunzione di pagamento per l’ultimo mese nel quale aveva giocato in B1 prima di interrompere il contratto perché in gravidanza. Il Pordenone (con cui il rapporto era stato interrotto nel febbraio 2019, quando la Lugli decise frattanto di ritirarsi dopo una carriera ventennale) non aveva intenzione di pagare l’ultimo mese di stipendio all’atleta perché secondo il club con la sua maternità la Lugli avrebbe danneggiato la squadra, ancor più perché al momento della firma del contratto non aveva comunicato l’intenzione di diventare madre. Una vicenda paradossale, che si conclude in maniera positiva: ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 16 maggio 2021) Aveva fatto molto discutere la vicenda di Laura Lugli, pallavolista 41enne citata indalla sua ex società, ilVolley, dopo che l’aveva richiesto un’ingiunzione di pagamento per l’ultimo mese nel quale aveva giocato in B1 prima di interrompere il contratto perché in gravidanza. Il(con cui il rapporto era stato interrotto nel febbraio 2019, quando la Lugli decise frattanto dirsi dopo una carriera ventennale) non aveva intenzione di pagare l’ultimo mese di stipendio all’perché secondo il club con la sua maternità la Lugli avrebbe danneggiato la squadra, ancor più perché al momento della firma del contratto non aveva comunicato l’intenzione di diventare madre. Una vicenda paradossale, che si conclude in maniera positiva: ...

