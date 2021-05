Un Posto al Sole | anticipazioni dal 17 al 21 maggio | nuovo amore per Silvia?

(Di domenica 16 maggio 2021)settimanali “Unal”, puntate dal 17 al 212021. Trae Michele le cose hanno ripreso ad andare male. Saviani è molto giù per la situazione professionale. La Graziani non riesce a dialogare con Michele e forse inizia a guardare diversamente Giancarlo,cliente del Vulcano palesemente interessato a lei. Michele fatica a ritrovare la normalità del rapporto con. La Graziani, dal canto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

yoygiada : RT @Franc_Pon: Adesso neanche la musica classica va più bene? Anche questa è razzista? Va bene, divertitevi pure. Le cose andranno da sole… - cittameridiane : RT @A_un_cucchiaio: ??? Che voglia di trascorrere questa domenica di sole in Costiera Amalfitana ?? . ? Vi andrebbe di venire insieme a noi?… - biglierilella : RT @Franc_Pon: Adesso neanche la musica classica va più bene? Anche questa è razzista? Va bene, divertitevi pure. Le cose andranno da sole… - leorenas1 : @Annina_occhiblu @FrancoBove1965 @HoppitiV @Ubiklandia @tripposauro @AlbertHofman72 @MalefikoDentro @SoQQuatro… - LucaPery : RT @A_un_cucchiaio: ??? Che voglia di trascorrere questa domenica di sole in Costiera Amalfitana ?? . ? Vi andrebbe di venire insieme a noi?… -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

Tv Sorrisi e Canzoni

Medaglia di bronzo del campionato italiano Gil Pintarelli ( ASD Val diRunning Team), campione italiano Master A e quarto assoluto; al quintoRiccardo Borgialli ( Sport Project VCO ), ...... con la Ducati favorita in caso di bagnato e la rivale giapponese con il. In caso di pista ... e magari Valentino Rossi, più ottimista dopo il 9°', si legge sulla Stampa a proposito delle ...E' la continuità nel rendimento e nelle prestazioni la parola chiave per il Napoli di Gattuso che cerca la Champions.Questo il titolo con cui l'edizione odierna de Il Mattino apre la pagina sportiva. All'ora di pranzo la squadra di Gennaro Gattuso scenderà in campo al 'Franchi' di Firenze per sfidare i viola di Bepp ...