Un nome, una storia: la fontana di Porta Dipinta e la vicenda dell’accesso scomparso (Di domenica 16 maggio 2021) Via Porta Dipinta ha rappresentato per secoli una delle zone più in voga di Bergamo. Posta all’incrocio con via Pignolo, essa era un passaggio obbligatorio per coloro che volevano raggiungere il centro storico provenendo da est, divenendo così la principale arteria utilizzata dai cortei che accompagnavano le autorità venete in città. Per questo motivo la zona divenne una delle più ambite dalle famiglie più abbienti del territorio orobico che costruirono la propria dimora lungo il declivio che risale dal Convento di Sant’Agostino. Nonostante l’imPortanza raccolta nel corso dei secoli, la via deve il proprio nome alla Porta di Sant’Andrea, posta all’altezza della fontana omonima e demolita nel 1815. Risalente alla prima metà del XIII secolo, la struttura difensiva era posta nei pressi ... Leggi su bergamonews (Di domenica 16 maggio 2021) Viaha rappresentato per secoli una delle zone più in voga di Bergamo. Posta all’incrocio con via Pignolo, essa era un passaggio obbligatorio per coloro che volevano raggiungere il centro storico provenendo da est, divenendo così la principale arteria utilizzata dai cortei che accompagnavano le autorità venete in città. Per questo motivo la zona divenne una delle più ambite dalle famiglie più abbienti del territorio orobico che costruirono la propria dimora lungo il declivio che risale dal Convento di Sant’Agostino. Nonostante l’imnza raccolta nel corso dei secoli, la via deve il proprioalladi Sant’Andrea, posta all’altezza dellaomonima e demolita nel 1815. Risalente alla prima metà del XIII secolo, la struttura difensiva era posta nei pressi ...

