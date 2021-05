"Un amore che ho tradito". Pierpaolo Sileri sconvolge Mara Venier, una scelta radicale: la sua vita stravolta (Di domenica 16 maggio 2021) Sceglie Domenica In, Pierpaolo Sileri, per annunciare la svolta, il passo indietro dalla politica. Ma procediamo con ordine. La puntata è quella in onda su Rai 1 oggi, domenica 16 maggio, al timone come sempre Domenica In. E nella prima parte di trasmissione ecco gli approfondimenti legati al coronavirus, alla pandemia e al vaccino. Tra gli ospiti, appunto, il sottosegretario M5s alla salute. Interpellato sul suo futuro, Sileri ha annunciato: "Non mi candido a sindaco di Roma, l'unico posto a cui mi candido è per il ritorno in sala operatoria, al tavolo chirurgico. È stato bello, ma finiti questi 5 anni, voglio tornare alla chirurgia, un amore che ho 'tradito' da cui però faccio ritorno", ha tagliato corto ribadendo una volontà già espressa tempo fa in un'intervista a Libero. Dunque, sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Sceglie Domenica In,, per annunciare la svolta, il passo indietro dalla politica. Ma procediamo con ordine. La puntata è quella in onda su Rai 1 oggi, domenica 16 maggio, al timone come sempre Domenica In. E nella prima parte di trasmissione ecco gli approfondimenti legati al coronavirus, alla pandemia e al vaccino. Tra gli ospiti, appunto, il sottosegretario M5s alla salute. Interpellato sul suo futuro,ha annunciato: "Non mi candido a sindaco di Roma, l'unico posto a cui mi candido è per il ritorno in sala operatoria, al tavolo chirurgico. È stato bello, ma finiti questi 5 anni, voglio tornare alla chirurgia, unche ho '' da cui però faccio ritorno", ha tagliato corto ribadendo una volontà già espressa tempo fa in un'intervista a Libero. Dunque, sul ...

Ugo Cerruti, ex fidanzato Ivana Spagna/ "Malintesi e tradimenti: dopo 15 anni basta!" ...per Ivana una sorta di liberazione ma nonostante questo la cantante non aveva smesso di sperare in un nuovo amore e soprattutto in una ritrovata serenità. 'Preferisco stare da sola piuttosto che ...

Chi è l'ex allieva di Amici sposata con Alessandro Tersigni de Il Paradiso delle Signore? ... non a caso, la relazione amorosa con la sua Maste resiste, più forte che mai, allo scorrere del tempo: ormai sono undici anni che vivono intensamente il loro amore . Quello del matrimonio, nella ...

«Hamilton», il foggiano MalaVoglia immagina così l'amore che vorrebbe

Ferlazzo Natoli porta in scena Caryl Churchill Si torna a teatro e si trova in prima al Vascello (dove si replica sino al 23 maggio) un nuovo spettacolo elegantemente inquietante come sempre quelli di Lisa Ferlazzo Natoli e, nel caso di questo ''L ...

