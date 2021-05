Ultime Notizie Serie A: il futuro di Pirlo e Conte, Milan se vinci col Cagliari… (Di domenica 16 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.55 Donnarumma premio Milan? – Milan, se batte il Cagliari è Champions con un premio, probabilmente più di uno ma quello grande potrebbe determinare il futuro. Gazzetta dello sport identifica questo premio in Donnarumma, vale a dire il rinnovo contrattuale tanto aspettato e tanto discusso, probabilmente con il sistema di rinnovo a ponte per due anni. CONTINUA A LEGGERE Ore 9.26 Aggiornamenti Pirlo – Non solo Zinedine Zidane per la panchina della Juventus, come scrive Gazzetta Simone Inzaghi ha un accordo con Lotito per il rinnovo alla Lazio ma ha fatto sapere al presidente di voler aspettare la fine della stagione. CONTINUA A ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.55 Donnarumma premio? –, se batte il Cagliari è Champions con un premio, probabilmente più di uno ma quello grande potrebbe determinare il. Gazzetta dello sport identifica questo premio in Donnarumma, vale a dire il rinnovo contrattuale tanto aspettato e tanto discusso, probabilmente con il sistema di rinnovo a ponte per due anni. CONTINUA A LEGGERE Ore 9.26 Aggiornamenti– Non solo Zinedine Zidane per la panchina della Juventus, come scrive Gazzetta Simone Inzaghi ha un accordo con Lotito per il rinnovo alla Lazio ma ha fatto sapere al presidente di voler aspettare la fine della stagione. CONTINUA A ...

