UFC 262 – Charles Oliveira è il nuovo campione! (Di domenica 16 maggio 2021) UFC 262 – Un main event sensazionale, due round di pura adrenalina vissuti in un Toyota Center completamente sold out. Charles Oliveira dopo un primo round complicato contro un esplosivo Michael Chandler, vince per TKO nel secondo diventando così il nuovo campione dei pesi leggeri UFC e mietendo record per l'ennesima volta. Nel co main event continua la crisi di Tony Ferguson che è sconfitto via decisione unanime da un solido Beneil Dariush. Un evento divertente con molte finalizzazioni interessanti partendo dalle tre spettacolari sottomissioni di Andre Muniz, Andrea Lee e Christos Giagos, e passando dai TKO di Edson Barboza e Jordan Wright. ABSOLUTE CHAOS FROM THE OFF! Chandler rocks Oliveira and locks in a deep guillotine! #UFC262 pic.twitter.com/caXOidouKx— UFC Europe (@UFCEurope) May 16, 2021

