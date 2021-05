UEFA Women’s Champions League la finale su DAZN per 150 Paesi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 16 maggio 2021) Sarà la principale piattaforma mondiale di streaming sportivo,, a trasmettere in diretta in 150del mondo, ladiche si giocherà questa sera alle 21,00. L’attesissimo incontro, clou della stagione, vedrà affrontarsi le campionesse inglesi del Chelsea FC e quelle spagnole dell’FC Barcelona. Due club che raggiungono per la prima volta ladel prestigioso torneo. Chi vincerà entrerà nella storia della propria società. Non solo, scriverà il proprio nome come quello di una nuova squadra campione europea dal 2016. Il primo di 5 anni di egemonia del Lyone, una striscia straordinaria e forse irripetibile. Il Chelsea nella storia La squadra inglese del Chelsea ha inanellato una serie di primati. ...