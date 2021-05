Udinese Sampdoria 0-1 | la decide Quagliarella dal dischetto

(Di domenica 16 maggio 2021) Alla Dacia Arena, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla “Dacia Arena”,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Primo pallone dei blucerchiati 5? Fase di studio –non affondano e il gioco si sviluppa prevalentemente a centrocampo. Nessuna occasione, semplici schermaglie per capire da che lato poter impensierire gli avversari 10? Tiro di Pereyra – Sugli sviluppi del calcio d’angolo il pallone arriva a Pereyra, da posizione defilata il bianconero prova il diagonale. Il pallone si impenna alto oltre lo specchio di ...

...(3 - 5 - 1 - 1): Musso; Becão (89' Ouwejan), Bonifazi, Zeegelar (59' Samir); Molina, De Paul, Walace, Makengo (59' Forestieri), Larsen; Pereyra; Okaka (74' Llorente). All. Gotti...Calciomercato.it vi offre il match della 'Dacia Arena' tra le squadre di Gotti e Ranieri in tempo realeL'affronta lain una gara valida per la 37esima giornata del campionato di Serie A, diciottesimo turno del girone di ritorno. Due squadre che non hanno più nulla da chiedere a questa ...84'Nulla di fatto dopo il calcio di punizione in favore della Sampdoria, la difesa dell'Udinese ha vita facile respingendo il tentativo dei blucerchiati. Possesso dei ...Alla Dacia Arena, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla “Dacia Arena”, Udinese e Sampdoria si aff ...