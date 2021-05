Turisti italiani respinti al confine da polizia austriaca (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo l'ingresso in territorio austriaco, se non per documentati motivi di lavoro, umanitari o transito, e comunque con tampone negativo, si deve sottostare ad un periodo di quarantena di almeno cinque giorni Leggi su rainews (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo l'ingresso in territorio austriaco, se non per documentati motivi di lavoro, umanitari o transito, e comunque con tampone negativo, si deve sottostare ad un periodo di quarantena di almeno cinque giorni

SkyTG24 : #SanMarino apre al #turismovaccinale: si potrà acquistare un pacchetto che comprende due dosi di vaccino Sputnik e… - MissAd_ : Beati voi che avete fiducia negli Italiani e prossimamente nei turisti, che ve devo di'? - Masssimilianoo : le presenze dei turisti negli esercizi ricettivi 'sono diminuite dell'85,6% rispetto al corrispondente periodo del… - coglitoreg : Turisti italiani e stranieri, NON venite in Italia perché con le autostrade che abbiamo potreste non tornare più a casa vostra. - twMec : @EsteriLega @vitalbaa @Musso___ Lo spazio Schengen non riguarda i turisti degli stati membri? I cui cittadini in co…

Ultime Notizie dalla rete : Turisti italiani Vaccino ai turisti, i Paesi che offrono dosi a chi è in vacanza Anche New York sta pensando ad una strategia per attirare i turisti e offrire il vaccino monodose ... che ha pensato a dei pacchetti vaccino e hotel per gli stranieri, tranne gli italiani. Vedi anche: ...

Covid. Via quarantena da paesi Ue, da domani Italia quasi tutta in giallo Riaperti stabilimenti e piscine all'aperto. I turisti stranieri cominciano ad affacciarsi nuovamente nelle piazze e nelle strade delle città ... Da ieri intanto gli italiani sono tornati in spiaggia nel ...

Turisti italiani respinti al confine da polizia austriaca Rai News Torino – Fermati dalla Polizia oltre il coprifuoco, si giustificano “Siamo turisti in vacanza”: tutti denunciati Si sono fatti sorprendere da personale del Comm.to Centro in servizio di Volante mentre transitavano mercoledì notte attorno all’1.15 in Corso Vittorio Emanuele II, a bordo di un’auto. I tre, di nazio ...

Riaprono le spiagge e riparte il turismo balneare Con il calo ormai costante della curva pandemica, ieri il sesto giorno consecutivo con meno di diecimila nuovi casi, arriva il primo allentamento delle misure per chi fa il suo ingresso sul territorio ...

