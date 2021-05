Tuffi, piattaforma 10m maschile Europei Budapest 2021: oro Bondar davanti a Daley e Minibaev (Di domenica 16 maggio 2021) Si è concluso l’Europeo dei Tuffi a Budapest 2021 con la finale dalla piattaforma 10m maschile. A trionfare è il russo Aleksand Bondar che sfonda la soglia dei 550 punti chiudendo in 564.35 una gara disputata su livelli altissimi. Seconda posizione e medaglia d’argento per il britannico Thomas Daley, che chiude con 533.30 punti: qualche sbavatura di troppo per lui, nonostante un penultimo tuffo che gli ha fruttato addirittura 109.15 punti. Medaglia di bronzo per l’atro russo Viktor Minibaev, che chiude dietro a Daley per soli 3 punti: chiude infatti la gara a 530.05. Il giovane italiano Riccardo Giovannini chiude in 12esima posizione con 342.90 punti: il classe 2003 è partito bene con i due Tuffi obbligatori, per poi ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Si è concluso l’Europeo deicon la finale dalla10m. A trionfare è il russo Aleksandche sfonda la soglia dei 550 punti chiudendo in 564.35 una gara disputata su livelli altissimi. Seconda posizione e medaglia d’argento per il britannico Thomas, che chiude con 533.30 punti: qualche sbavatura di troppo per lui, nonostante un penultimo tuffo che gli ha fruttato addirittura 109.15 punti. Medaglia di bronzo per l’atro russo Viktor, che chiude dietro aper soli 3 punti: chiude infatti la gara a 530.05. Il giovane italiano Riccardo Giovannini chiude in 12esima posizione con 342.90 punti: il classe 2003 è partito bene con i dueobbligatori, per poi ...

