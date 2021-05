Tripletta di Milik, il Marsiglia trascinato dal polacco vince contro l’Angers (Di lunedì 17 maggio 2021) Grande prestazione per Arek Milik, l’ex Napoli si è reso protagonista di una mirabolante Tripletta nel match di questa sera tra Marsiglia e Angers, vinto dai marsigliesi con il terzo gol nei minuti di recupero siglato proprio dal bomber polacco. Dopo aver aperto le marcature al 9? minuto del primo tempo, il centravanti polacco si è poi ripetuto con un bel rasoterra al 48? del secondo tempo e con il gol partita siglato su calcio di rigore al 94?. Con questa Tripletta Milik raggiunge quota 8 gol in 14 apparizioni stagionali con il club marsigliese. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 maggio 2021) Grande prestazione per Arek, l’ex Napoli si è reso protagonista di una mirabolantenel match di questa sera trae Angers, vinto dai marsigliesi con il terzo gol nei minuti di recupero siglato proprio dal bomber. Dopo aver aperto le marcature al 9? minuto del primo tempo, il centravantisi è poi ripetuto con un bel rasoterra al 48? del secondo tempo e con il gol partita siglato su calcio di rigore al 94?. Con questaraggiunge quota 8 gol in 14 apparizioni stagionali con il club marsigliese.

