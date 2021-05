Top Gun | i 30 anni del film con Tom Cruise | manifesto dell' americanismo

(Di domenica 16 maggio 2021) Il 16 maggio 1986, usciva nelle sale per la prima volta Top Gun: ancora oggi è considerato ilsimbolo di un decennio in cui l'America esaltava se stessa. C'era stato Ufficiale e Gentiluomo, c'erano stati Commando, Karate Kid, Alba Rossa, la saga di Rocky aveva raggiunto il suo apice, Rambo da reduce ferito e disperato era diventato vendicatorea sconfitta nel Vietnam. Erano gli80, glidi Ronald Reagan,a ritrovata grandezza americana contro "L'Impero del Male" con targa sovietica,a ripresa economica dei yuppie. Wall Street di Oliver Stone ancora oggi ci parla'illusione del libero mercato come risposta a ogni domanda. Gli80 furono la normale e fisiologica reazione di un paese ad una crisi, che ne aveva minato ...

Advertising

daydream_sara : RT @VanityFairIt: Da Tom Cruise che ha dovuto prendere lezioni per andare sulla motocicletta al malore a bordo del caccia. Festeggiamo i 35… - statodelsud : Top Gun, le 10 curiosità sul film con Tom Cruise uscito 35 anni fa - Pino__Merola : Top Gun, le 10 curiosità sul film con Tom Cruise uscito 35 anni fa - SkyTG24 : Top Gun, le 10 curiosità sul film con Tom Cruise uscito 35 anni fa - VanityFairIt : Da Tom Cruise che ha dovuto prendere lezioni per andare sulla motocicletta al malore a bordo del caccia. Festeggiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Top Gun

Sky Tg24

La pellicola ha lanciato l'attore americano nel firmamento delle stelle Hollywoodiane. Era il 16 maggio del 1986 quando, dopo la premiere di qualche giorno prima a New York, nelle sale veniva ...Tom Cruise festeggia 35 anni danel film culto che lo consacrò a sex symbol (e icona di moda) con Ray - Ban e giubbotto d'aviatore sulle note, pazzesche, di Take My Breath Away . La canzone Premio Oscar prodotta da Giorgio ...Esattamente 35 anni fa usciva nelle sale americane uno dei film più celebri di sempre: Top Gun. La pellicola, che lanciò la carriera del suo protagonista, Tom Cruise, è oggi un cult e sono diverse le ...Durante una serata insieme a Seth Rogen e Judd Apatow, Tom Cruise difese Scientology e parlò di un complotto orchestrato contro di lui.