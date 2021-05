Tommaso Stanzani | il VIDEO inedito prima di amici | “Avevo paura”

Advertising

goodvjbess : tommaso stanzani prossimo testimonial di marlù - vampslayer_vv : Posso dire che Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani ci stanno regalando un cinema di altissimo livello? Posso o no? - StraNotizie : Tommaso Stanzani pubblica (a sorpresa) un video girato prima di entrare ad Amici - ria_lera : RT @LuBlue94: Dopo la finale capisco anche perché Tommaso Stanzani sia stato eliminato così prematuramente. #Amici20 - oceavney : RT @Paoliciousss: Tancredi se vogliamo seguire l’esempio di Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani io ci sto, il mio like sotto ogni tuo post c’è… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Stanzani

TGCOM

Soddisfazioni anche per, la cui eliminazione alla seconda puntata ha levato un coro di polemiche social : il ballerino nato astro del pattinaggio, ha ottenuto (per volere dei ...oggi ha pubblicato a sorpresa un video su Instagram che aveva girato per se stesso poche ore prima di entrare ad Amici ., il video pubblicato su Instagram: Nel video ...Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip, ed opinionista dell’isola dei famosi, è tornato sui social, in occasione della festa della mamma, dopo quasi 10 giorni di assenza. Negli ultimi giorni ...Sembra che fra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sia nata una splendida amicizia: i due sono stati visti in giro per Milano nei giorni scorsi. Il settimanale Chi li ha paparazzati mentre portano a spas ...