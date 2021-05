The Illusionist - L'illusionista: Edward Norton e le sue vere magie nel film (Di domenica 16 maggio 2021) Edward Norton si occupò di vera magia sul set di The Illusionist - L'Illusionista grazie all'aiuto di autentici maghi del nostro tempo. Edward Norton portò a termine la maggior parte dei trucchi di magia presenti in The Illusionist - L'Illusionista grazie all'aiuto di James Freedman il quale lavorò con Norton preparandolo per le sue esibizioni sul palco e addirittura agendo, in qualche sequenza della pellicola, come sua controfigura. Oltre a Freedman anche Ricky Jay, Michael Weber e Scott Penrose fornirono consulenze di magia e assistenza tecnica durante la produzione come dichiarato più volte dal regista Neil Burger, il quale scrisse: "Già in pre-produzione, James divenne un importante collaboratore". "Egli ideò, progettò e perfezionò ... Leggi su movieplayer (Di domenica 16 maggio 2021)si occupò di vera magia sul set di The- L'a grazie all'aiuto di autentici maghi del nostro tempo.portò a termine la maggior parte dei trucchi di magia presenti in The- L'a grazie all'aiuto di James Freedman il quale lavorò conpreparandolo per le sue esibizioni sul palco e addirittura agendo, in qualche sequenza della pellicola, come sua controfigura. Oltre a Freedman anche Ricky Jay, Michael Weber e Scott Penrose fornirono consulenze di magia e assistenza tecnica durante la produzione come dichiarato più volte dal regista Neil Burger, il quale scrisse: "Già in pre-produzione, James divenne un importante collaboratore". "Egli ideò, progettò e perfezionò ...

Mistero e magia per la prima serata di domenica 16 maggio su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) che alle 21.20 proporrà un classico del cinema contemporaneo, "The Illusionist - L'illusionista", il thriller "magico" diretto da Neil Burger e interpretato da Edward Norton, nella foto, Jessica Biel e Paul Giamatti. Austria, inizio XX secolo: il giovane ...

