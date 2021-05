The Division Heartland | trapelano online i primi video gameplay dello spin-off free-to-play

(Di domenica 16 maggio 2021) In queste ultime ore, oltre 20 minuti didi Thesono trapelati, insieme ad undi Ubisoft dedicato ai beta tester, nel quale invita i giocatori a non diffondere leak del gioco. Nel momento in cui scriviamo, alcuni fortunati tester sono stati invitati a provare in anteprima The, uno-off-to-del famoso franchise Ubisoft. Il titolo uscirà nel corso dell'anno su PC,Station e Xbox. Trattandosi di un test chiuso, le prove sono categoricamente sotto embargo NDA e ne è stata vietata la diffusione al pubblico. Naturalmente, ciò non ha fermato gli aspiranti leaker: su Vimeo, a questo indirizzo, è ora in circolazione un ...

Questo mese, Ubisoft ha fatto sapere le sue intenzioni di immergersi nel mondo dei free - to - play, annunciando: Heartland , primo capitolo del franchiseinteramente free - to - play. Nelle ultime ore, è trapelato un video di gameplay di venti minuti del gioco, in cui possiamo avere un'...Sappiamo che sin dall'annuncio di Ubisoft legato aHeartland , in molti appassionati sono rimasti stupiti non solo dall'essenza stessa free to play del titolo, ma anche dal fatto che non sarà Massive Entertainment ad occuparsi della ...