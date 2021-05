The Auschwitz Escape | il dramma della seconda guerra mondiale Il trailer

(Di domenica 16 maggio 2021) Signature Entertainment ha pubblicato nel Regno Unito un, un poster e immagini per The, la candidatura ufficialeSlovacchia per il miglior film internazionale agli Academy Awards, che racconta inoltre la vera storia di due prigionieri che sono sfuggiti agli orrori del campo di sterminio nazista e hanno intrapreso una straziante viaggio per condividere la loro storia con il mondo. Di cosa parla The? La fuga diracconta infatti, la vera storia di due prigionieri (Noel Czuczor e Peter Ondrejicka) che sono fuggiti dall’inferno e hanno fornito un raro e scioccante rapporto di genocidio al campo. Dopo una meticolosa pianificazione e con l’aiuto e la resilienza dei loro compagni di prigionia, riescono a fuggire. ...

