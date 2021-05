“The Artist”, quando una lettera d’amore al cinema vinse l’Oscar (Di domenica 16 maggio 2021) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Faremo un viaggio nel tempo nella Hollywood della fine degli anni 20?. Parleremo di una pellicola che ha riportato in auge la bellezza del cinema delle origini e che ha vinto l’Oscar come miglior film. Abbiamo dedicato questa puntata a “The Artist” di Michel Hazanavicius. “Per molti era una cosa non fattibile, ma io penso che bisogna sempre credere sino in fondo, contro tutto e tutti, in un progetto quando lo si abbraccia. Io credo nel muto perché si può riempire, è una forma di narrazione pura e molto eccitante: si racconta una storia attraverso le immagini e basta.” Con queste parole Michel Hazanavicius ha parlato della grande sfida di “The Artist”. Girare un film muto ed in bianco e nero secondo i formati di 90 anni fa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Benvenuti nell’universotografico di Movie Award. Faremo un viaggio nel tempo nella Hollywood della fine degli anni 20?. Parleremo di una pellicola che ha riportato in auge la bellezza deldelle origini e che ha vintocome miglior film. Abbiamo dedicato questa puntata a “The” di Michel Hazanavicius. “Per molti era una cosa non fattibile, ma io penso che bisogna sempre credere sino in fondo, contro tutto e tutti, in un progettolo si abbraccia. Io credo nel muto perché si può riempire, è una forma di narrazione pura e molto eccitante: si racconta una storia attraverso le immagini e basta.” Con queste parole Michel Hazanavicius ha parlato della grande sfida di “The”. Girare un film muto ed in bianco e nero secondo i formati di 90 anni fa ...

