Tennis: Swiatek regina di Roma, 6 - 0 6 - 0 a Pliskova (Di domenica 16 maggio 2021) Iga Swiatek è la nuova regina della terra rossa del Foro Italico. Nella finale femminile degli Internazionali Open d'Italia di Roma la polacca, numero 15 al mondo, ha annientato la ceca numero 9 nel ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 16 maggio 2021) Igaè la nuovadella terra rossa del Foro Italico. Nella finale femminile degli Internazionali Open d'Italia dila polacca, numero 15 al mondo, ha annientato la ceca numero 9 nel ...

Advertising

InteBNLdItalia : ?? @iga_swiatek ?? It's finally time for a tiramisù!!!???? @WTA #IBI21 #tennis - SuperTennisTv : ?? @iga_swiatek è la nuova CAMPIONESSA degli @InteBNLdItalia! La polacca liquida Pliskova con un 6-0 6-0 e mette i… - Agenzia_Ansa : Tennis, Swiatek regina di Roma: 6-0 6-0 a Pliskova. Finale Wta finisce in appena 46 minuti, mai successo #ANSA - frapaoletti : RT @SuperTennisTv: ?? Prima il tradizionale shooting con il trofeo, poi l'intervista a #SuperTennisTV ??? @iga_swiatek #tennis #IBI21 https:… - ArioKarev : RT @InteBNLdItalia: ?? @iga_swiatek ?? It's finally time for a tiramisù!!!???? @WTA #IBI21 #tennis -