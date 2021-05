Tennis, Nadal batte Djokovic e conquista l’Open d’Italia. È il suo decimo successo a Roma (Di domenica 16 maggio 2021) Tre set. 7-5, 1-6, 6-3. Due ore e 48 minuti di gioco. E poi la decima vittoria agli Open di Roma. Rafael Nadal ha sconfitto Novak Djokovic. È stata la 57° volta che i due si sono scontrati sul campo da gioco dal 2006, la prima partita in cui hanno incrociato le racchette in campo. Contando tutte le sfide degli anni passati è ancora in vantaggio Djokovic, per 29-28. Oltre ad aver ridotto il distacco dal serbo, comunque ancora numero uno nella classifica Atp, Nadal ha anche consolidato il suo record di vittorie allo Stadio del Tennis di Roma. La prima è stata nel 2005 contro Guillermo Coria. «Vincere qui dieci volte è qualcosa di incredibile, non si poteva immaginare. Ho sofferto in tutto il torneo, cercando il miglior Tennis sulla terra battuta, ... Leggi su open.online (Di domenica 16 maggio 2021) Tre set. 7-5, 1-6, 6-3. Due ore e 48 minuti di gioco. E poi la decima vittoria agli Open di. Rafaelha sconfitto Novak. È stata la 57° volta che i due si sono scontrati sul campo da gioco dal 2006, la prima partita in cui hanno incrociato le racchette in campo. Contando tutte le sfide degli anni passati è ancora in vantaggio, per 29-28. Oltre ad aver ridotto il distacco dal serbo, comunque ancora numero uno nella classifica Atp,ha anche consolidato il suo record di vittorie allo Stadio deldi. La prima è stata nel 2005 contro Guillermo Coria. «Vincere qui dieci volte è qualcosa di incredibile, non si poteva immaginare. Ho sofferto in tutto il torneo, cercando il migliorsulla terra battuta, ...

