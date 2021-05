Tennis: Andy Murray non giocherà il Roland Garros e tornerà sull’erba del Queen’s (Di domenica 16 maggio 2021) Andy Murray non disputerà il Roland Garros per l’edizione 2021, neanche con l’ausilio di una wild card. A rivelarlo è la BBC, che spiega come lo scozzese abbia anche rifiutato una wild card per l’ATP 250 di Ginevra, lo stesso torneo dove martedì si rivedrà in campo Roger Federer. Murray, fermo in singolare da febbraio (Rotterdam; a Miami aveva rinunciato per problemi all’inguine), aveva cercato di testare la propria condizione al Foro Italico di Roma, anche se soltanto in doppio con il connazionale Liam Broady, fermandosi al secondo turno. Il tre volte vincitore Slam si trova ora a Londra, dove prepara la stagione su erba: comincerà dal Queen’s, uno dei tornei più storici (e belli) del circuito mondiale, per poi puntare sull’obiettivo di casa propria, quello che per due volte ha ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021)non disputerà ilper l’edizione 2021, neanche con l’ausilio di una wild card. A rivelarlo è la BBC, che spiega come lo scozzese abbia anche rifiutato una wild card per l’ATP 250 di Ginevra, lo stesso torneo dove martedì si rivedrà in campo Roger Federer., fermo in singolare da febbraio (Rotterdam; a Miami aveva rinunciato per problemi all’inguine), aveva cercato di testare la propria condizione al Foro Italico di Roma, anche se soltanto in doppio con il connazionale Liam Broady, fermandosi al secondo turno. Il tre volte vincitore Slam si trova ora a Londra, dove prepara la stagione su erba: comincerà dal, uno dei tornei più storici (e belli) del circuito mondiale, per poi puntare sull’obiettivo di casa propria, quello che per due volte ha ...

