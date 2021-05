Temptation Island 2021, quando inizia? Chi conduce? Chi partecipa? (Di domenica 16 maggio 2021) C’è grande attesa per la nuova edizione di Temptation Island. Secondo quanto riportato dai siti di settore, si ripartirà con una versione senza VIP (a differenza della versione andata in onda lo scorso luglio, con due coppie vip: quella composta da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro e quella composta da Pietro Delle Piane e Antonella Elia). Temptation Island 2021, quando inizia? Secondo quanto anticpato da Dagospia, e rilanciato dai siti di settore, Temptation Island 2021 inizierà il prossimo 30 giugno. In tal caso, andrà in onda per tutto il mese di luglio, con il classico episodio speciale per vedere se dopo un mese le cose tra le coppie sono cambiate che potrebbe andare in onda la prima settimana ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 16 maggio 2021) C’è grande attesa per la nuova edizione di. Secondo quanto riportato dai siti di settore, si ripartirà con una versione senza VIP (a differenza della versione andata in onda lo scorso luglio, con due coppie vip: quella composta da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro e quella composta da Pietro Delle Piane e Antonella Elia).? Secondo quanto anticpato da Dagospia, e rilanciato dai siti di settore,inizierà il prossimo 30 giugno. In tal caso, andrà in onda per tutto il mese di luglio, con il classico episodio speciale per vedere se dopo un mese le cose tra le coppie sono cambiate che potrebbe andare in onda la prima settimana ...

