Tasse, Meloni: “Servono nuove rottamazioni” (Di domenica 16 maggio 2021) ROMA – “Mentre lo Svimez lancia l’allarme sul rischio chiusura per 73mila imprese, l’Agenzia delle Entrate sta preparando 90mila accertamenti fiscali contro professionisti e imprenditori. Fratelli d’Italia chiede al Governo Draghi di bloccare questa follia. Servono nuove rottamazioni, scomputo degli interessi e saldo e stralcio per lavoratori autonomi e partite iva sovraindebitate”. Così su Facebook la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto), che aggiunge: “La ripartenza va pianificata alleggerendo il peso fiscale per imprenditori e famiglie e non tartassando chi combatte per tenere in piedi il sistema Italia”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 16 maggio 2021) ROMA – “Mentre lo Svimez lancia l’allarme sul rischio chiusura per 73mila imprese, l’Agenzia delle Entrate sta preparando 90mila accertamenti fiscali contro professionisti e imprenditori. Fratelli d’Italia chiede al Governo Draghi di bloccare questa follia., scomputo degli interessi e saldo e stralcio per lavoratori autonomi e partite iva sovraindebitate”. Così su Facebook la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto), che aggiunge: “La ripartenza va pianificata alleggerendo il peso fiscale per imprenditori e famiglie e non tartassando chi combatte per tenere in piedi il sistema Italia”. L'articolo L'Opinionista.

