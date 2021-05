Tappa 9 del Giro d’Italia 2021: sezioni e mappe (Di domenica 16 maggio 2021) Oggi, domenica 16 maggio 2021, per la Tappa 9 del Giro d’Italia appuntamento con l’Appennino, con cinque salite e un dislivello di quasi 3.500 metri, su un breve tratto di 158 chilometri. Le salite si moltiplicano, ma la loro pendenza non ti mette in ginocchio. Tappa 9 del Giro d’Italia: come sarà il percorso? Il comune di Castel di Sangro, incastonato nella valle, accoglierà il gruppo all’inizio gara. Il Colle della Croce (7,9 km; 3,3%) sarà un assaggio delicato delle restanti difficoltà della giornata, e potrà anche permettere di creare una forte via di fuga. Il gruppo passerà sul Lago di Barrea, creato grazie alla diga sul fiume omonimo. La prima salita classificata della giornata sarà il Passo Godi, dove la pendenza non supera il 5% (13,9 km; 4,1%, cat. 2). ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 maggio 2021) Oggi, domenica 16 maggio, per la9 delappuntamento con l’Appennino, con cinque salite e un dislivello di quasi 3.500 metri, su un breve tratto di 158 chilometri. Le salite si moltiplicano, ma la loro pendenza non ti mette in ginocchio.9 del: come sarà il percorso? Il comune di Castel di Sangro, incastonato nella valle, accoglierà il gruppo all’inizio gara. Il Colle della Croce (7,9 km; 3,3%) sarà un assaggio delicato delle restanti difficoltà della giornata, e potrà anche permettere di creare una forte via di fuga. Il gruppo passerà sul Lago di Barrea, creato grazie alla diga sul fiume omonimo. La prima salita classificata della giornata sarà il Passo Godi, dove la pendenza non supera il 5% (13,9 km; 4,1%, cat. 2). ...

