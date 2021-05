Tancredi ha litigato con Arisa? Il cantante racconta la verità (Di lunedì 17 maggio 2021) Arisa è stata spesso vicino a Tancredi nei suoi momenti difficili dentro la scuola di Amici. Eppure diversi fan del cantante hanno notato che appena uscito dal talent il ragazzo ha defollowato Arisa da Instagram. Molti hanno pensato ad un litigio tra alunno e prof. Il chiacchiericcio si è placato quando la scorsa settimana il giovane ha ricominciato a seguire l’artista de La Notte. Ma i due hanno davvero litigato? Intervistato da Fanpage Tancredi ha smentito queste voci e ha detto che tra lui ed Arisa non è successo niente. “In verità uscito da Amici, ci siamo anche chiamati. Lei verrà a Milano e ci vedremo, parleremo anche un po’. Ma non è successo niente davvero“. Gli sarà partito il dito per sbaglio… Tancredi avrebbe voluto che a ... Leggi su biccy (Di lunedì 17 maggio 2021)è stata spesso vicino anei suoi momenti difficili dentro la scuola di Amici. Eppure diversi fan delhanno notato che appena uscito dal talent il ragazzo ha defollowatoda Instagram. Molti hanno pensato ad un litigio tra alunno e prof. Il chiacchiericcio si è placato quando la scorsa settimana il giovane ha ricominciato a seguire l’artista de La Notte. Ma i due hanno davvero? Intervistato da Fanpageha smentito queste voci e ha detto che tra lui ednon è successo niente. “Inuscito da Amici, ci siamo anche chiamati. Lei verrà a Milano e ci vedremo, parleremo anche un po’. Ma non è successo niente davvero“. Gli sarà partito il dito per sbaglio…avrebbe voluto che a ...

