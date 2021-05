Superata la soglia dei 27 milioni di vaccini somministrati |  Per il ministro Garavaglia | il coprifuoco ha i giorni contati

(Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Sono 27.011.116 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia e 8.475.672 persone hanno ricevuto anche la seconda dose. Secondo i dati del governo il numero di dosi inoculate corrisponde all'89,7% del totale di quelle consegnate, che sono finora 30.101.660. Sono state vaccinate 15.157.560 donne e 11.853.556 uomini. "Il messaggio delnon funziona per il turismo: vale per l'emergenza, non per un periodo sereno, con un'Italia in giallo. Io credo che ilabbia di fatto i: noi ci auguriamo che venga velocemente ridimensionato e che, quindi, si possa dare il messaggio che dai primi di giugno, mi viene da dire dal 2 giugno che è la Festa della Repubblica, non ci sia più". Lo ha detto ildel Turismo, Massimo, a ...

fisco24_info : Superata la soglia dei 27 milioni di vaccini somministrati, Per il ministro Garavaglia, il coprifuoco ha i 'giorni… - marcoregni : RT @sole24ore: ?? Vaccinazioni, superata la soglia dei 18 milioni di prime dosi somministrate (30% della popolazione), 8,23 con la seconda d… - dorinileonardo : RT @sole24ore: ?? Vaccinazioni, superata la soglia dei 18 milioni di prime dosi somministrate (30% della popolazione), 8,23 con la seconda d… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? Vaccinazioni, superata la soglia dei 18 milioni di prime dosi somministrate (30% della popolazione), 8,23 con la seconda d… - sole24ore : ?? Vaccinazioni, superata la soglia dei 18 milioni di prime dosi somministrate (30% della popolazione), 8,23 con la… -

Ultime Notizie dalla rete : Superata soglia

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Intanto in Bergamasca è statounasimbolica, arrivando a 500.228 somministrazioni. Per la precisione sono 376.194 prime dosi (il 39% del totale di chi è sopra i 16 anni) e 124.034 ...ladelle 36 mila somministrazioni, attualmente a San Marino non ci sono pazienti ospedalizzati a causa del Covid e nel giro di 15 giorni il 60% dei residenti sarà totalmente ...Italia ed Europa non hanno futuro perché non fanno più figli o non fanno più figli perché hanno paura del futuro?Secondo l’oncoematologo «è troppo presto per pensare di rinunciare alle mascherine all’aperto». «Si può pensare ad altre aperture come ad esempio il coprifuoco» ...