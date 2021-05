Superata la soglia dei 27 milioni di vaccini somministrati Per il ministro Garavaglia | il coprifuoco ha i giorni contati

Leggi su agi

(Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Sono 27.011.116 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia e 8.475.672 persone hanno ricevuto anche la seconda dose. Secondo i dati del governo il numero di dosi inoculate corrisponde all'89,7% del totale di quelle consegnate, che sono finora 30.101.660. Sono state vaccinate 15.157.560 donne e 11.853.556 uomini. Partite le prime vaccinazioni nei luoghi di lavoro: mille dosi sono state somministrate a dipendenti e agricoltori in due cantine del sud Italia. Per il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, si tratta di un fatto dall'alto valore simbolico, visto che il vino rappresenta la principale voce dell'export agroalimentare Made in Italy ma anche il settore più duramente colpito dalla pandemia Covid per la chiusura della ristorazione. "Il messaggio delnon funziona per il turismo: vale per l'emergenza, non per un periodo ...