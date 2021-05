Stessa spiaggia | si riparte In Riviera sapore d' estate

(Di domenica 16 maggio 2021) A Rimini ressa come a Ferragosto: riaprono gli ombrelloni, è caccia alla tintarella. I bagnini: "Ristoranti pieni, avanti così". "Che emozione i selfie in riva al mare" di MARIO GRADARA

El_Pablo_Unido : Vorrei andare in spiaggia ma sono convinto che altre 3000 persone hanno la mia stessa idea e quindi evito. - EricaDoddo : RT @EricaDoddo: Stessa spiaggia, stesso mare ???? - OgamyDaygoro : @CarloVerdelli @CorradinoMineo Verissimo, ma ricordiamo quanto dibattito e tristezza sulle foto di Homar, il bimbo… - bixolino7 : @ritadallachiesa la stessa scena, di famiglia di cinghiali si vede a #genova vicino a l #sanmartino e perfino sull… - massibonfi : Stessa spiaggia stesso mare... nei secoli! Amen.???? #JuveInter

A Rimini ressa come a Ferragosto: riaprono gli ombrelloni, è caccia alla tintarella. I bagnini: "Ristoranti pieni, avanti così". "Che emozione i selfie in riva al mare" di MARIO GRADARA... Primo giorno di stabilimenti aperti per decreto: più animata l'atmosfera Sottomonte rispetto alla zona di viale Trieste