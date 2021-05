Spagna, tecnologia made in Italy per il parco fotovoltaico di Puertollano (Di domenica 16 maggio 2021) EF Solare Italia, primo operatore di fotovoltaico in Italia e tra i principali in Europa, grazie alla messa in esercizio di “El Bonal”, nuovo parco fotovoltaico nella città di Puertollano in Spagna, supera 1 gigawatt di capacità installata e primo di una serie di progetti di sviluppo concentrati in Spagna che mirano a creare 1.500 MW di capacità supplementare di energia verde. Il nuovo impianto di El Bonal ha una capacità di 79,2 megawatt di potenza grazie a 240mila unità di moduli fotovoltaici da 330 watt ciascuno. El Bonal, realizzato attraverso la controllata Renovalia, occupa una superficie di 105 ettari di terreno. I lavori per la realizzazione del nuovo parco fotovoltaico sono iniziati nel febbraio 2020 con l’adattamento del terreno, e sono ... Leggi su ildenaro (Di domenica 16 maggio 2021) EF Solare Italia, primo operatore diin Italia e tra i principali in Europa, grazie alla messa in esercizio di “El Bonal”, nuovonella città diin, supera 1 gigawatt di capacità installata e primo di una serie di progetti di sviluppo concentrati inche mirano a creare 1.500 MW di capacità supplementare di energia verde. Il nuovo impianto di El Bonal ha una capacità di 79,2 megawatt di potenza grazie a 240mila unità di moduli fotovoltaici da 330 watt ciascuno. El Bonal, realizzato attraverso la controllata Renovalia, occupa una superficie di 105 ettari di terreno. I lavori per la realizzazione del nuovosono iniziati nel febbraio 2020 con l’adattamento del terreno, e sono ...

Advertising

francesco210374 : #eurosportciclismo non capisco perché la tecnologia per la trasmissione della gara in italia dobbiamo sempre ridere… - PenelopeOka : #Merkel @Regsprecher per battere il Covid, la tecnologia per i vaccini e i trattamenti devono essere resi disponib… - annamariaarioli : #Merkel @Regsprecher per battere il Covid, la tecnologia per i vaccini e i trattamenti devono essere resi disponib… -