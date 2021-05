Somministrate 26.682.630 dosi di vaccino, Liguria e Veneto in testa (Di domenica 16 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Raggiunge quota 26.682.630 il numero delle vaccinazioni Somministrate in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e aggiornati alle 17.12 di oggi, sabato 15 maggio 2021. vaccino inoculato a 14.982.717 donne e 11.699.913 uomini. Il totale delle persone completamente vaccinate (a cui sono state Somministrate la prima e la seconda dose), invece, è di 8.370.461 cioè il 14,13% della popolazione. Il maggiore numero dei destinatari è rappresentato dagli Over 80 (6.773.139), seguito da Soggetti fragili e Caregiver (5.309.844), Fascia 70-79 (4.117.746), Operatori sanitari e sociosanitari (3.370.250), Fascia 60-69 (2.681.839), Personale scolastico (1.346.461), Personale non sanitario (945.390 ), categoria “Altro” (1.051.021), Ospiti delle Strutture Residenziali (682.493), e Comparto Difesa e Sicurezza ... Leggi su ildenaro (Di domenica 16 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Raggiunge quota 26.682.630 il numero delle vaccinazioniin Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e aggiornati alle 17.12 di oggi, sabato 15 maggio 2021.inoculato a 14.982.717 donne e 11.699.913 uomini. Il totale delle persone completamente vaccinate (a cui sono statela prima e la seconda dose), invece, è di 8.370.461 cioè il 14,13% della popolazione. Il maggiore numero dei destinatari è rappresentato dagli Over 80 (6.773.139), seguito da Soggetti fragili e Caregiver (5.309.844), Fascia 70-79 (4.117.746), Operatori sanitari e sociosanitari (3.370.250), Fascia 60-69 (2.681.839), Personale scolastico (1.346.461), Personale non sanitario (945.390 ), categoria “Altro” (1.051.021), Ospiti delle Strutture Residenziali (682.493), e Comparto Difesa e Sicurezza ...

