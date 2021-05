Soluzioni Cruciverba del 16 05 21 Tutte le definizioni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 16 maggio 2021) Se siete in cerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e i benefici saranno enormi, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Di seguito troverete ledeidel giorno 16/05/21: Al banco costa di meno 8 lettere: Ostrica: Attribuibili a un periodo 10 lettere: Neolitico: Avversione per le donne 12 lettere: Psicometria: Battute argute e pungenti 8 lettere: Spinoza: Fu una vittoria di pirro 8 lettere: Horatio: Il wenders regista 6 lettere: Sheen: Indovinare per caso 9 lettere: Genitivo: Jessica the illusionist 6 lettere: Rhett: Laccio per catturare la selvaggina 12 lettere: Triceratopo: Lo statista francese che stipulò il trattato di versailles 10 lettere: Maintenon: Lo ...