Simy: “Anche noi avevamo stimoli, risultato importante” (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNwankwo Simy ha realizzato il suo ventesimo gol in serie A, marcatura pesantissima soprattutto per il Benevento che ora è davvero a un passo dalla B. L’attaccante nigeriano ha commentato così la prestazione dei suoi al termine della sfida del Ciro Vigorito: Motivazioni – “La motivazione c’è sempre, forse abbiamo due motivazioni diverse perché loro giocano per la salvezza e noi giochiamo per le nostre famiglie, i tifosi e la società. Non abbiamo mai mollato neAnche un centimetro, abbiamo giocato più di un’ora in dieci uomini ma siamo stati pazienti e abbiamo trovato un risultato importante”. Responsabilità – “Dobbiamo prenderci Anche noi le nostre responsabilità, la squadra non ha mai mollato, ha messo sempre tutto in partita e in allenamento. Non possiamo lamentarci ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNwankwoha realizzato il suo ventesimo gol in serie A, marcatura pesantissima soprattutto per il Benevento che ora è davvero a un passo dalla B. L’attaccante nigeriano ha commentato così la prestazione dei suoi al termine della sfida del Ciro Vigorito: Motivazioni – “La motivazione c’è sempre, forse abbiamo due motivazioni diverse perché loro giocano per la salvezza e noi giochiamo per le nostre famiglie, i tifosi e la società. Non abbiamo mai mollato neun centimetro, abbiamo giocato più di un’ora in dieci uomini ma siamo stati pazienti e abbiamo trovato un”. Responsabilità – “Dobbiamo prendercinoi le nostre responsabilità, la squadra non ha mai mollato, ha messo sempre tutto in partita e in allenamento. Non possiamo lamentarci ...

Advertising

laziopress : SERIE A | Simy nel recupero mette nei guai il Benevento. Vittoria Champions per il Napoli, tre punti anche per la S… - anteprima24 : ** #Simy: 'Anche noi avevamo stimoli, risultato importante' ** - marcopiccari1 : ' Se siamo in questa situazione è anche colpa nostra non possiamo lamentarci. Ci siamo impegnati perché siamo dei p… - VieriCapretta : #Fantacalcio Nel voto si deve giudicare ANCHE la prestazione. Non si può guardare SOLO se uno fa gol o meno. Se n… - GiusvaPulejo : Il Benevento di Pippo Inzaghi in superiorità numerica per 66 minuti riesce nell’impresa di pareggiare in casa contr… -