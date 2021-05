Seth Rogen, il provino per 8 Mile: "Imbarazzante, ma abbiamo riso fino alle lacrime" (Di domenica 16 maggio 2021) Seth Rogen ha raccontato di aver sostenuto un provino per un ruolo in 8 Mile e lo ha definito come il più strano e incredibile di sempre, ma anche il più esilarante. Seth Rogen ha quasi interpretato il ruolo del tirapiedi di Eminem in 8 Mile. Tuttavia, l'attore ha raccontato che, nonostante il provino sia stato strano e decisamente incredibile, il ruolo non è andato a lui. Come riportato da The Wrap, Seth Rogen ha ricordato l'episodio nel corso del suo Yearbook, libro che contiene una collezione di aneddoti sulle sue disavventure nel mondo dello spettacolo. A proposito del provino sostenuto per interpretare il ruolo di Cheddar Bob in 8 Mile, Rogen ha sottolineato il suo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 16 maggio 2021)ha raccontato di aver sostenuto unper un ruolo in 8e lo ha definito come il più strano e incredibile di sempre, ma anche il più esilarante.ha quasi interpretato il ruolo del tirapiedi di Eminem in 8. Tuttavia, l'attore ha raccontato che, nonostante ilsia stato strano e decisamente incredibile, il ruolo non è andato a lui. Come riportato da The Wrap,ha ricordato l'episodio nel corso del suo Yearbook, libro che contiene una collezione di aneddoti sulle sue disavventure nel mondo dello spettacolo. A proposito delsostenuto per interpretare il ruolo di Cheddar Bob in 8ha sottolineato il suo ...

