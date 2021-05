Serie C 2020/2021, Virtus Verona avanti: decide il gol nel finale di Lonardi, Triestina out (Di domenica 16 maggio 2021) La Virtus Verona espugna per la prima volta il ‘Rocco’ dopo una partita difensiva e di sofferenza e batte la Triestina per 1-0 grazie ad una rete nel finale di gara di Lonardi. E’ un episodio a decidere il primo turno dei playoff del girone B di Serie C 2020/2021. Ma è la Triestina ad avere tanti rimpianti con tante chance sfumate. Al 23? Rizzo guida un contropiede, salta Sibi con uno scavetto ma Pessot di testa salva tutto e si rifugia in corner. L’occasione più clamoroso si registra però al 72?: Gomez penetra in area e calcia a botta sicura con tutta la porta a disposizione ma Sibi dice no con un grande intervento in tuffo. E all’87’ arriva la beffa: De Marchi appoggia per Lonardi che calcia e trova ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Laespugna per la prima volta il ‘Rocco’ dopo una partita difensiva e di sofferenza e batte laper 1-0 grazie ad una rete neldi gara di. E’ un episodio are il primo turno dei playoff del girone B di. Ma è laad avere tanti rimpianti con tante chance sfumate. Al 23? Rizzo guida un contropiede, salta Sibi con uno scavetto ma Pessot di testa salva tutto e si rifugia in corner. L’occasione più clamoroso si registra però al 72?: Gomez penetra in area e calcia a botta sicura con tutta la porta a disposizione ma Sibi dice no con un grande intervento in tuffo. E all’87’ arriva la beffa: De Marchi appoggia perche calcia e trova ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Parma Sassuolo 1 - 1 LIVE: iniziato il secondo tempo Allo stadio Tardini, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Parma e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio 'Tardini', Parma e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A ...

Formazioni ufficiali Milan - Cagliari, Serie A 2020/2021 Le formazioni ufficiali di Milan - Cagliari , match valido per la trentasettesima giornata della Serie A 2020/2021. I milanesi sono al 2° posto in classifica a pari merito con l'Atalanta a quota 75 punti, frutto di 23 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte: una vittoria vorrebbe dire qualificazione in ...

Classifica Marcatori Serie A 2020-2021 – 37^ giornata Pianeta Milan Bruno Alves firma un super gol in Parma-Sassuolo: conclusione al volo e palla all’incrocio dei pali Straordinario gol di Bruno Alves nel corso del match tra Parma e Sassuolo, valido per la 37a giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il difensore portoghese ha trovato la rete dell’1-1 per i ...

Calcio, Serie A: Napoli, blitz Champions a Firenze. Benevento, pari letale contro il Crotone. Sampdoria ok Dopo gli anticipi di ieri, si sono concluse da pochi minuti anche le partite della domenica pomeriggio relative al programma della 37esima giornata della Serie A 2020/2021. Andiamo a vedere come sono ...

