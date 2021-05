Serie A, Parma-Sassuolo: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 16 maggio 2021) Uno straordinario traguardo da inseguire e un campionato da onorare, Parma-Sassuolo è un match che vale molto per i neroverdi alla ricerca di una storica qualificazione in Conference League. Credere in un’impresa che darebbe ancora più valore al percorso compiuto nelle ultime stagioni, questo è il vero traguardo del Sassuolo. Una squadra costruita da Roberto De Zerbi e che oggi insegue la sua prima effettiva qualificazione ad una competizione europea. Da battere c’è la concorrenza della Roma, ma i neroverdi possono puntare ai tre punti (così da dimenticare la sconfitta subita contro la Juventus nello scorso) contro un Parma già retrocesso. La stagione del Parma è stata un susseguirsi di situazioni complicate. Neanche il ritorno di Roberto D’Aversa è servito ad aiutare una squadra con diverse ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Uno straordinario traguardo da inseguire e un campionato da onorare,è un match che vale molto per i neroverdi alla ricerca di una storica qualificazione in Conference League. Credere in un’impresa che darebbe ancora più valore al percorso compiuto nelle ultime stagioni, questo è il vero traguardo del. Una squadra costruita da Roberto De Zerbi e che oggi insegue la sua prima effettiva qualificazione ad una competizione europea. Da battere c’è la concorrenza della Roma, ma i neroverdi possono puntare ai tre punti (così da dimenticare la sconfitta subita contro la Juventus nello scorso) contro ungià retrocesso. La stagione delè stata un susseguirsi di situazioni complicate. Neanche il ritorno di Roberto D’Aversa è servito ad aiutare una squadra con diverse ...

