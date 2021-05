Serie A | Milan-Cagliari | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di domenica 16 maggio 2021) La corsa alla Champions League e la permanenza inA si incrociano in uncarico di aspettative. Scontro decisivo per non rendere vana una stagione intera. Quasi come una finale. Vincere diventa fondamentale per entrambe le squadre, così da poter annullare ogni tipo di discorso o calcolo che le vede penalizzate. Lo sa Stefano Pioli, reduce da due ottime trasferte a Torino (0-3 contro la Juventus e 0-7 contro il Torino) e deciso ad allontanare sempre più quelle critiche piovute dopo le gare contro Lazio e Sassuolo. Si presenta come una finale anche per ildi Leonardo Semplici. Un allenatore che ha risollevato una squadra in netta involuzione. I rossoblù vogliono fare un’ottima partita e ottenere quella matematica salvezza. Anche dopo il pareggio con la Fiorentina, la squadra sarda si ...

Finora in questa stagione sono stati fischiati 141 rigori in Serie A (record di 18 per il Milan, 10 per la Juve e 8 per l'Inter), 136 nella Liga spagnola, 116 nella Premier League inglese e 105 ... Milan e Cagliari hanno una posta importante in palio (San Siro, ore 20.45): rossoneri costretti a vincere per la Champions League, ai sardi manca un solo punto per la salvezza Milan-Cagliari, 37esima ...