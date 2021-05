Serie A, le probabili formazioni del 37° turno (Di domenica 16 maggio 2021) Cinque partite nel turno domenicale della Serie A per la trentasettesima giornata: possibili verdetti in zona Europa e salvezza? Le probabili formazioni probabili formazioni Serie A – Penultima curva per la stagione del massimo campionato italiano. Negli anticipi del 37° turno sono arrivati verdetti importanti: lo Spezia è salvo, Atalanta in Champions mentre la Roma è padrona della Capitale e la Juve batte l’Inter non senza polemiche. Nella domenica di pallone altre 5 partite prima del posticipo tra Verona-Bologna di lunedì che chiuderà il tutto. Fiorentina-Napoli Al “Franchi” si apre la domenica di Serie A con il lunch match che vede i partenopei di Gattuso obbligati a vincere per tenere a debita distanza la Juventus a 90? ... Leggi su zon (Di domenica 16 maggio 2021) Cinque partite neldomenicale dellaA per la trentasettesima giornata: possibili verdetti in zona Europa e salvezza? LeA – Penultima curva per la stagione del massimo campionato italiano. Negli anticipi del 37°sono arrivati verdetti importanti: lo Spezia è salvo, Atalanta in Champions mentre la Roma è padrona della Capitale e la Juve batte l’Inter non senza polemiche. Nella domenica di pallone altre 5 partite prima del posticipo tra Verona-Bologna di lunedì che chiuderà il tutto. Fiorentina-Napoli Al “Franchi” si apre la domenica diA con il lunch match che vede i partenopei di Gattuso obbligati a vincere per tenere a debita distanza la Juventus a 90? ...

Advertising

sportli26181512 : Probabili formazioni di Milan-Cagliari: I rossoneri, reduci da un 10-0 alle torinesi nel giro di pochi giorni (0-3… - SkySport : Probabili formazioni di Fiorentina-Napoli #SkySport #SerieA #FiorentinaNapoli #Fiorentina #Napoli - SkySport : Probabili formazioni di Milan-Cagliari ? #MilanCagliari Fischio d'inizio alle 20.45 LIVE su Sky Sport Uno e Sky Sp… - sportli26181512 : Probabili formazioni di Fiorentina-Napoli: Torna Ribery dal primo minuto, in porta c'è Terracciano; Gattuso punta s… - sportli26181512 : Diretta #FiorentinaNapoli ore 12.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming: Gattuso al Franchi p… -