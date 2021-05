Serie A, il Napoli batte la Fiorentina e si riporta sopra la Juventus (Di domenica 16 maggio 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 16 maggio. Il Milan contro il Cagliari per chiudere il discorso Champions League. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 16 maggio. Nella prima sfida di giornata il Napoli vince 2-0 in casa della Fiorentina. Serie A, i risultati di domenica 16 maggio Di seguito i risultati di Serie A di domenica 16 maggio, sfide valide per la trentasettesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI, TABELLINI e HIGHLIGHTS) Fiorentina-Napoli 0-2Benevento-Crotone (ore 15)Udinese-Sampdoria (ore 15)Parma-Sassuolo (ore 18)Milan-Cagliari (ore 20:45) Pallone Serie ASerie A, Fiorentina-Napoli 0-2: azzurri sempre più ... Leggi su newsmondo (Di domenica 16 maggio 2021)A, il programma e i risultati di domenica 16 maggio. Il Milan contro il Cagliari per chiudere il discorso Champions League. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 16 maggio. Nella prima sfida di giornata ilvince 2-0 in casa dellaA, i risultati di domenica 16 maggio Di seguito i risultati diA di domenica 16 maggio, sfide valide per la trentasettesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI, TABELLINI e HIGHLIGHTS)0-2Benevento-Crotone (ore 15)Udinese-Sampdoria (ore 15)Parma-Sassuolo (ore 18)Milan-Cagliari (ore 20:45) PalloneA,0-2: azzurri sempre più ...

