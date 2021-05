Serie A, Fiorentina-Napoli: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 16 maggio 2021) Mancano ormai 180 minuti alla fine del campionato, e la corsa alla qualificazione in Champions è ancora più viva che mai. Fiorentina–Napoli è, in tal senso, una partita a dir poco decisiva. Il Napoli è a pochissimi passi dal traguardo, e la trasferta di Firenze in programma quest’oggi alle 12:30 non si può assolutamente sbagliare, soprattutto dopo la vittoria di ieri sera della Juventus nel big match contro l’Inter. Uscire con i tre punti dalla trasferta pur sempre insidiosa di Firenze permetterebbe ai partenopei di arrivare all’ultima partita in casa contro il Verona con maggiore tranquillità e con più di mezza qualificazione in Champions in tasca. Gli azzurri sono, tra l’altro, in una condizione strepitosa, e vengono da due roboanti vittorie contro Spezia e Udinese, battute rispettivamente 4-1 e 5-1. Avversario della squadra di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Mancano ormai 180 minuti alla fine del campionato, e la corsa alla qualificazione in Champions è ancora più viva che mai.è, in tal senso, una partita a dir poco decisiva. Ilè a pochissimi passi dal traguardo, e la trasferta di Firenze in programma quest’oggi alle 12:30 non si può assolutamente sbagliare, soprattutto dopo la vittoria di ieri sera della Juventus nel big match contro l’Inter. Uscire con i tre punti dalla trasferta pur sempre insidiosa di Firenze permetterebbe ai partenopei di arrivare all’ultima partita in casa contro il Verona con maggiore tranquillità e con più di mezza qualificazione in Champions in tasca. Gli azzurri sono, tra l’altro, in una condizione strepitosa, e vengono da due roboanti vittorie contro Spezia e Udinese, battute rispettivamente 4-1 e 5-1. Avversario della squadra di ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Commisso: 'Metto in vendita la Fiorentina, costa 335 milioni. Ma offerta entro 10 giorni...' - acffiorentina : L'ultima di Batistuta in Viola ? Con una tripletta il Re Leone stabilisce il record di gol segnati da un giocatore… - acffiorentina : Dusan Vlahovic è il quarto giocatore straniero della storia della Fiorentina a segnare almeno 20 gol in una singola… - 100x100Napoli : Serie A, il programma odierno: si parte con Fiorentina-Napoli, stasera tocca al Milan - sportli26181512 : Fiorentina-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orari: La Fiorentina è già salva e ospita un Napoli alla ricer… -