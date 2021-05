Serie A, Fiorentina-Napoli: le formazioni ufficiali del match del ‘Franchi’ (Di domenica 16 maggio 2021) Tutto pronto per la sfida tra Fiorentina e Napoli.Crocevia fondamentale per la formazione di Rino Gattuso, che con una vittoria si avvicinerebbe in maniera netta alla conquista della qualificazione alla prossima Champions League. Dall'altra parte, una Fiorentina che non ha più nulla da chiedere alla stagione e che - grazie alla vittoria contro la Lazio - ha portato a casa la salvezza.Di seguito le formazioni ufficiali.Fiorentina (3-5-2) – Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.Napoli (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Leggi su mediagol (Di domenica 16 maggio 2021) Tutto pronto per la sfida tra.Crocevia fondamentale per la formazione di Rino Gattuso, che con una vittoria si avvicinerebbe in maniera netta alla conquista della qualificazione alla prossima Champions League. Dall'altra parte, unache non ha più nulla da chiedere alla stagione e che - grazie alla vittoria contro la Lazio - ha portato a casa la salvezza.Di seguito le(3-5-2) – Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.(4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

