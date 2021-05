Serie A, Fiorentina-Napoli 0-0 (LIVE) (Di domenica 16 maggio 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 16 maggio. Il Milan contro il Cagliari per chiudere il discorso Champions League. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 16 maggio. Milan-Cagliari, Benevento-Crotone e Fiorentina-Napoli le tre sfide decisive per la classifica. Il Sassuolo in casa del Parma per continuare a restare agganciato alla Roma. Serie A, i risultati di domenica 16 maggio Di seguito il programma di Serie A di domenica 16 maggio, sfide valide per la trentasettesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI, TABELLINI e HIGHLIGHTS) Fiorentina-Napoli (ore 12:30)Benevento-Crotone (ore 15)Udinese-Sampdoria (ore 15)Parma-Sassuolo (ore 18)Milan-Cagliari (ore 20:45) Pallone ... Leggi su newsmondo (Di domenica 16 maggio 2021)A, il programma e i risultati di domenica 16 maggio. Il Milan contro il Cagliari per chiudere il discorso Champions League. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 16 maggio. Milan-Cagliari, Benevento-Crotone ele tre sfide decisive per la classifica. Il Sassuolo in casa del Parma per continuare a restare agganciato alla Roma.A, i risultati di domenica 16 maggio Di seguito il programma diA di domenica 16 maggio, sfide valide per la trentasettesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI, TABELLINI e HIGHLIGHTS)(ore 12:30)Benevento-Crotone (ore 15)Udinese-Sampdoria (ore 15)Parma-Sassuolo (ore 18)Milan-Cagliari (ore 20:45) Pallone ...

