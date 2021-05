Serie A, Benevento-Crotone: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 16 maggio 2021) Non solo la corsa alla qualificazione in Champions League. Queste ultime due giornate del campionato di Serie A decreteranno anche la terza squadra che retrocederà in Serie B insieme a Crotone e Parma. Benevento–Crotone di questo pomeriggio rappresenta per questo una partita fondamentale. Il Benevento è ormai all’ultima spiaggia. I campani, con Spezia e Torino entrambe distanti quattro punti, sono obbligati, per sperare di rimanere in Serie A, a vincere le ultime due partite. La retrocessione potrebbe sembrare a questo punto cosa fatta, ma a dare ancora una flebile speranza alla squadra di Pippo Inzaghi ci pensa incredibilmente il calendario di queste ultime due giornate: in questo turno, col Crotone retrocesso avversario dei campani, ci sarà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Non solo la corsa alla qualificazione in Champions League. Queste ultime due giornate del campionato diA decreteranno anche la terza squadra che retrocederà inB insieme ae Parma.di questo pomeriggio rappresenta per questo una partita fondamentale. Ilè ormai all’ultima spiaggia. I campani, con Spezia e Torino entrambe distanti quattro punti, sono obbligati, per sperare di rimanere inA, a vincere le ultime due partite. La retrocessione potrebbe sembrare a questo punto cosa fatta, ma a dare ancora una flebile speranza alla squadra di Pippo Inzaghi ci pensa incredibilmente il calendario di queste ultime due giornate: in questo turno, colretrocesso avversario dei campani, ci sarà ...

Advertising

FZiu97 : Oggi si fa il tifo per una sola squadra: il #Benevento. Pur odiandoli per ragioni di campanilismo, vedere il… - cn1926it : Azzi: “Stesso rigore cancellato al #Benevento ma dato alla #Juventus! Ci spieghino” - sportli26181512 : Diretta Benevento-Crotone ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming: Inzaghi insegue contro… - emiliopavia : @realvarriale @juventusfc @Inter @Cuadrado ma dov’erano tutte le vostre inquietudini a marzo? - PaseClave : ???? SERIE A 7.30hs. Fiorentina - Napoli (ESPN) 10.00hs. Benevento - Crotone 10.00hs. Udinese - Sampdoria 13.00h… -